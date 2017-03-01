《独家新闻》ICE与LME前主管洽谈开设新金属交易平台

路透伦敦2月28日 - 知情的行业消息人士表示，洲际交易所(ICE)打算成立一个总部位于伦敦的金属交易系统。四年多以前，该公司收购伦敦金属交易所(LME)的计画未能得手。

消息人士指出，在纽约上市的ICE正在与LME前执行长Martin Abbott洽商。LME已有140年的历史，是全球最大且最古老的金属交易市场。

Abbott在2006-2013年职掌LME，去年他与多家贸易商行及经纪商洽谈推出新的金属交易平台，直接挑战LME。业内对于LME交易费用不断上涨的不满情绪，促使其产生这种想法。

上述的洽商都未有结果，但这个构想仍在，而ICE对此展露出兴趣。

“ICE正在考虑向(伦敦)金属市场扩张的可能性，”一名经纪业的资深消息人士表示。“我们将关注是否会有进一步发展。当LME在我们非常困难的时候调高收费时，对于LME的忠诚度早已荡然无存。”

ICE未予置评，而Abbott的一名发言人则称，“目前为止我能说的是，虽然与ICE进行过一些非正式接触，但绝对没有过正式洽商，也没有这种安排。”