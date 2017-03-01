《独家新闻》ICE与LME前主管洽谈开设新金属交易平台

南非汇市：兰特兑美元上涨，因消费者物价指数同比升幅不及预期
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
路透伦敦2月28日 - 知情的行业消息人士表示，洲际交易所(ICE)打算成立一个总部位于伦敦的金属交易系统。四年多以前，该公司收购伦敦金属交易所(LME)的计画未能得手。
消息人士指出，在纽约上市的ICE正在与LME前执行长Martin Abbott洽商。LME已有140年的历史，是全球最大且最古老的金属交易市场。
Abbott在2006-2013年职掌LME，去年他与多家贸易商行及经纪商洽谈推出新的金属交易平台，直接挑战LME。业内对于LME交易费用不断上涨的不满情绪，促使其产生这种想法。
上述的洽商都未有结果，但这个构想仍在，而ICE对此展露出兴趣。
“ICE正在考虑向(伦敦)金属市场扩张的可能性，”一名经纪业的资深消息人士表示。“我们将关注是否会有进一步发展。当LME在我们非常困难的时候调高收费时，对于LME的忠诚度早已荡然无存。”
ICE未予置评，而Abbott的一名发言人则称，“目前为止我能说的是，虽然与ICE进行过一些非正式接触，但绝对没有过正式洽商，也没有这种安排。”
消息人士表示，任何新的平台都必须满足消费方及生产方等产业用户的需求，他们通常需要金属实物交割，需要全球性的仓储网络，就如同LME的注册仓库一样。(完) (编译 张明钧; 审校 张涛)
路透约翰内斯堡5月24日 - 南非兰特兑美元周三升至四周高位，此前公布的数据显示，消费者物价通胀年率降幅超过预期，因食品价格上涨势头放缓。
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