纽约期市：ICE期棉下滑，此前USDA上调全球产量预估

韩国金融：国民年金公团宣布到2022年海外投资占比将提高至40%
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透3月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，此前美国农业部微幅上调2016/17作物年度末全球产量预估和供应预估。
ICE-5月合约收低0.27美分，或0.35%，报每磅77.82美分，交易区间为77.10-78.58美分，前者为3月3日来最低。
“美国农业部供需报告数据略为负面，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。
不过，Brown补充说，农业部下调美国2016/17年年末库存预估，扶助市场缩减部份跌幅。
美国农业部在周四发布的供需报告显示，2016/17年全球产量预估被小幅上调，因美国产量预估上调27.1万包至1,720万包。
不过，出口上升，从而令2016/17作物年度末美国库存预估被下调30万包，至450万包，供需报告的数据显示。
美国政府周四公布的数据显示，上周出口净销售陆地棉24.89万包，较上周创下销售年度高位的48.14万包下跌48%。
期货市场总成交量增加10,873口，至31,449口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加146口，至273,503口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透首尔5月25日 - 韩国国民年金公团(NPS)周四表示，该基金继续对投资进行分散化以便使风险最小化，到2022年海外投资占资产比重将提高至40%左右。NPS是全球第三大养老基金。
路透悉尼/惠灵顿5月25日 - 澳元和新西兰元周四升至数周高点附近，之前美国联邦储备理事会(美联储/FED)暗示将以循序渐进的步伐升息，这令澳洲公债价格上涨。
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。