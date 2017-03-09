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市场报道 | 2017年 3月 10日 星期五 05:28 BJT

纽约期市：ICE期棉下滑，此前USDA上调全球产量预估

路透3月9日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下滑，此前美国农业部微幅上调2016/17作物年度末全球产量预估和供应预估。

ICE-5月合约收低0.27美分，或0.35%，报每磅77.82美分，交易区间为77.10-78.58美分，前者为3月3日来最低。

“美国农业部供需报告数据略为负面，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。

不过，Brown补充说，农业部下调美国2016/17年年末库存预估，扶助市场缩减部份跌幅。

美国农业部在周四发布的供需报告显示，2016/17年全球产量预估被小幅上调，因美国产量预估上调27.1万包至1,720万包。

不过，出口上升，从而令2016/17作物年度末美国库存预估被下调30万包，至450万包，供需报告的数据显示。

美国政府周四公布的数据显示，上周出口净销售陆地棉24.89万包，较上周创下销售年度高位的48.14万包下跌48%。

期货市场总成交量增加10,873口，至31,449口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加146口，至273,503口。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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