小泽一郎带领追随者出走日本民主党

日本民主党前党首小泽一郎因不满首相野田佳彦上调消费税的计划，周一带领几十名议员退出民主党，不过该党在众议院仍占多数席位。评论指出小泽一郎退党将对民主党造成重大打击，也有分析师认为小泽的离开对野田佳彦来说，或更利於其整合党内派系并与反对派达成协议。路透