美国债券基金最近一周吸引到的资金创下近两年最多--ICI

美元录得三周最大跌幅 因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月14日 - 美国投资公司协会(ICI)周三公布的数据显示，美国基金投资者调低他们对于美国经济的预期，并在最近一周里纷纷买进债券，从而令债券基金吸引到逾23个月以来最大的资金流入。
ICI报告称，美国债券共同基金和上市交易基金(ETF)已经连续24周获得资金净流入，最近一周吸收到136亿美元，创下2015年6月以来最佳单周表现。
股票基金在截至6月7日的当周净流出77亿美元，国内股票基金流出111亿美元，被国际股票基金流入34亿美元略微抵消。
“投资者的忧虑增加，但尚未形成普遍的风险忧虑，更多聚焦于特朗普政府的施政预期。”景顺(IVZ.N)的全球市场分析师Kristina Hooper表示。
Hooper称，前联邦调查局(FBI)局长科米在国会进行听证一事，进一步表明国会的注意力“已分散”，因此不太可能像最初期待的那样通过有利市场的政策法案。（完）
(编译 高琦 审校 于春红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约6月23日 - 油价周五上涨，受美元走弱提振，但本周为连续第五周周线下跌，因石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动未能大幅减少全球过剩库存。
路透6月23日 - 美国股市周五收盘涨跌互现，科技股上涨抵消金融股颓势，推高纳斯达克指数，扶助美股三周来首次录得周线上涨。