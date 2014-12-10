ICIJ再度揭密 称卢森堡掩护迪士尼及Koch等企业避税

路透伦敦12月9日 - 国际记者调查联盟(ICIJ)周二披露了迪士尼(DIS.N)和大宗商品集团Koch Industries等企业与卢森堡当局达成的避税案。

ICIJ称在2009-2013年期间，这两家企业透过税率不到1%的卢森堡子公司从事复杂的企业重组，转移数亿美元的利润。

卢森堡财政部发言人拒绝对此事置评。

Koch发言人Robert Tappan则以电邮声明稿称：“Koch公司遵守法律进行业务，并按照适用的法律条款缴纳税金。”

ICIJ称，迪士尼在卢森堡成立了一家企业中介银行，在当时把高利率贷款放给位于法国等地的营运分支，从而减少其应税收入。

迪士尼发言人Zenia Mucha说，ICIJ报告是“蓄意误导”。

ICIJ称，安永会计师事务所为迪士尼及Koch提供相关谘询。在这份报告中被点名的还有香港和记黄埔、美国华平投资集团、以及微软(MSFT.O)旗下的Skype。

微软称其在各国的运营都遵守当地法律，华平投资集团则拒绝置评。

和记黄埔和安永尚未立即对此事做出评论。(完)

(编译 李婷仪 审校 高琦)

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