英国保守党支持率领先工党幅度微跌至11个百分点--ICM民调

特雷莎·梅就居留权释出善意 退欧谈判迈出好聚好散第一步
路透布鲁塞尔6月22日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周四就退欧后居住于英国的外籍人士的议题，向欧盟各国领袖提出一项“公平”协议，不过欧盟领袖们对之抱怀疑态度，要求特雷莎·梅提供更多细节。
路透伦敦6月5日 - 英国卫报周一刊出的ICM民调显示，执政党保守党领先反对党工党的幅度已略微缩小至11个百分点。
ICM/卫报一周前的的上次民调中，保守党的领先幅度为12个百分点。
在最新民调中，保守党支持率为45%，与上周持平，工党支持率上升一个百分点至34%。
最新民调是在6月2-4日展开的，所以有些回复应该是周六伊斯兰武装分子在伦敦发动袭击之后收集的，此次袭击事件导致七人丧生，48人受伤。
ICM计算的保守党领先程度，要超过其他公司所做的几项民调。(完)
(编译 蔡美珍/王颖；审校 于春红/张涛)
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路透华盛顿6月22日 - 一名美国官员周四告诉路透，朝鲜又进行了一次火箭发动机测试，美国认为这可能是朝鲜开发洲际弹道导弹计划的一部分。
路透首尔6月22日 - 韩国总统文在寅周四称，中国在抑制朝鲜核计划方面应做出更多努力，他还呼吁中国国家主席习近平“解除一切”因韩国决定部署萨德而报复韩国企业的措施。