英国保守党支持率领先工党幅度微跌至11个百分点--ICM民调

路透伦敦6月5日 - 英国卫报周一刊出的ICM民调显示，执政党保守党领先反对党工党的幅度已略微缩小至11个百分点。

ICM/卫报一周前的的上次民调中，保守党的领先幅度为12个百分点。

在最新民调中，保守党支持率为45%，与上周持平，工党支持率上升一个百分点至34%。

最新民调是在6月2-4日展开的，所以有些回复应该是周六伊斯兰武装分子在伦敦发动袭击之后收集的，此次袭击事件导致七人丧生，48人受伤。

ICM计算的保守党领先程度，要超过其他公司所做的几项民调。(完)