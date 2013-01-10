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亚洲 | 2013年 1月 10日 星期四 11:10 BJT

标题新闻: 国际咖啡组织月报将2012/13年度全球咖啡产量预估下调至1.441亿袋

注:每袋标准为60公斤.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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