版本:
中国
时事要闻 | 2015年 4月 20日 星期一 16:59 BJT

亚洲需要新的军事平衡 不应由一个大国主导--印尼武装司令

路透雅加达4月20日 - 印尼武装部队司令Moeldoko周一对路透称，亚洲需要新的军事平衡，不应由一个大国主导。

“亚洲十年前的稳定局势出现了很大改变，”Moeldoko说道。“因此所有人都认为中国对邻国是个威胁。亚洲需要新的平衡。”

随着地区紧张局势升温，印尼计划加强在纳土纳群岛和丹绒达督的军事力量。

Moeldoko希望美国、日本、中国和东南亚国家参加明年举行的地区安全峰会，期冀缓解紧张局势。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐