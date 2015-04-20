亚洲需要新的军事平衡 不应由一个大国主导--印尼武装司令

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元，看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达4月20日 - 印尼武装部队司令Moeldoko周一对路透称，亚洲需要新的军事平衡，不应由一个大国主导。
“亚洲十年前的稳定局势出现了很大改变，”Moeldoko说道。“因此所有人都认为中国对邻国是个威胁。亚洲需要新的平衡。”
随着地区紧张局势升温，印尼计划加强在纳土纳群岛和丹绒达督的军事力量。
Moeldoko希望美国、日本、中国和东南亚国家参加明年举行的地区安全峰会，期冀缓解紧张局势。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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