印尼称中国海警船侵犯其主权 提出强烈抗议

韩国法院闭门讯问三星集团领导人李在镕 审理拘捕令申请
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透雅加达3月21日 - 印尼外长马尔苏迪（Retno Marsudi）称，中国海警船周末在印尼领海内侵犯其主权，印尼周一提出抗议。
马尔苏迪会见了中国驻雅加达大使馆的代表。该事件涉及一艘中国海警船、一艘中国渔船和一艘印尼巡逻船，地点位于纳土纳海北部。
“我们传达了我方对中国海警船侵犯印尼主权的强烈抗议，”马尔苏迪在新闻发布会上对记者们说道。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透首尔1月18日 - 韩国一名法官周三对三星集团领导人李在镕进行闭门讯问，以决定是否应该因李在镕疑似涉入总统密友贪腐丑闻而予以拘捕。
路透北京1月18日 - 中国国家主席习近平周二表示，两国人民和世界人民的根本利益需要中美两国共同努力，构建长期稳定的合作关系。
路透首尔1月18日 - 三星集团高管李在镕周三现身韩国特别检察官办公室，他将出庭聆讯，届时法官将决定是否发出对他的逮捕令。他被指控涉嫌一桩贪腐案，该案已导致韩国总统朴槿惠遭弹劾。