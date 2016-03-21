印尼称中国海警船侵犯其主权 提出强烈抗议

标题新闻：美国候任商务部长罗斯称同加拿大和墨西哥重新磋商NAFTA是特朗普政府贸易工作当务之急
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(本文由路透中文网编译提供)
路透雅加达3月21日 - 印尼外长马尔苏迪（Retno Marsudi）称，中国海警船周末在印尼领海内侵犯其主权，印尼周一提出抗议。
马尔苏迪会见了中国驻雅加达大使馆的代表。该事件涉及一艘中国海警船、一艘中国渔船和一艘印尼巡逻船，地点位于纳土纳海北部。
“我们传达了我方对中国海警船侵犯印尼主权的强烈抗议，”马尔苏迪在新闻发布会上对记者们说道。(完)
编译：李富强 发稿：王琛
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