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亚洲 | 2016年 6月 22日 星期三 16:07 BJT

印尼称与中国在南海不存在权益主张重叠

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达6月22日 - 印尼外长雷特诺（Retno Marsudi）周三反驳中国关于两国在南海部分海域存在海洋权益主张重叠的说法。

中国外交部周一称，中国和印尼之间不存在领土主权争议，但在南海部分海域存在海洋权益主张重叠。

雷特诺被记者问及中方说法时称：“我们的立场很明确，（主权）主张只能以国际法为基础。印尼认为，在印尼海域，我们与中国不存在任何形式的主张重叠。”(完)

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