印尼政府倾向由中国赢得高铁项目 胜过由日本得标--政府消息

路透雅加达8月31日 - 两名参与决策的印尼政府消息人士指出，在印尼第一条高速铁路项目的激烈竞争中，印尼政府目前倾向由中国得标，高过由日本得标。

过去两周中国及日本皆派出特使游说印尼官员，并各自加码条件，这个项目的价格约达50亿美元。

分析师认为，不论哪一方赢得这个项目，将很有机会成为未来几年亚洲其他高铁项目的领先竞争者，包括连结吉隆坡与新加坡的高铁项目。

印尼经济统筹部长纳苏迪温(Darmin Nasution)为首的一个内阁层级委员会，将在周一开会，推荐由哪国承包兴建连结雅加达及万隆(Bandung)的铁路。

印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)预料在几天内宣布赢家。

“印尼目前倾向中国，因为中国提案对印尼政府的财务负担较低，同时也因为安全议题获得充份处理，”一名政府消息人士向路透表示。

第二名政府消息人士指出，印尼希望在释出重大基础建设项目时，在中国与日本之间达到平衡。日本已经拿下兴建雅加达大众捷运系统及区域最大燃煤火力发电厂的合约。

由于涉及印尼外交敏感议题及经济利益影响，两名消息人士均拒绝具名。日本为印尼第二大投资来源，中国为印尼最大贸易伙伴。(完)

(编译 蔡美珍；审校 杜明霞)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。