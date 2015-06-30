印尼军机坠毁 至少30人丧生--政府官员

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透雅加达6月30日 - 印尼官员称，一架印尼军用运输机周二在苏门答腊岛棉兰坠向一个酒店和数栋房屋，导致至少30人丧生。
“我们获得的最新消息是30人死亡……死亡人数可能增加，”印尼搜救机构发言人Hisar Turnip对路透称。尚不清楚飞机和地面死伤人数。
该机从棉兰一个空军基地飞往纳土纳群岛，起飞后几分钟坠落。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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