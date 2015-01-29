亚航客机坠毁时由副驾驶操控--调查人员

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达1月29日 - 印尼国家运输安全委员会周四称，上月坠毁的亚航 客机在事故发生时副驾驶在操控飞机。

印尼国家运输安全委员会首席调查员Mardjono Siswosuwarno对记者表示，从爪哇海底找到的飞行数据记录器为调查人员提供了亚航QZ8501客机最后时刻的“清晰图景”。

“通常坐在驾驶舱右侧的副驾驶当时正在驾驶飞机。”Mardjono说道。

Mardjono指出，驾驶舱话音记录器和飞行数据记录器显示该机坠毁前在稳定的高度巡航。他表示，飞机起飞时状况良好，所有机组成员的资格都经过认证。

“飞机失事前重量和平衡都没有超越极限，机组成员拥有合格的执照和健康证明，”Mardjono说道。

印尼国家运输安全委员会负责人Tatang Kurniadi在同一个记者会上表示，印尼周三已经将初步报告提交给国际民用航空组织。

该报告尚未公之于众。Tatang表示，报告完全基于事实，没有任何分析，并称最终报告将需要至少六七个月才能完成。（完）