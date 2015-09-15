东南亚雾霾笼罩 印尼要求对焚烧森林者采取行动

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透雅加达9月15日（记者 Kanupriya Kapoor） - 印尼总统维多多周一晚间要求对焚烧森林开垦土地的人采取强力行动。笼罩印尼北部以及邻国新加坡、马来西亚的雾霾加剧。
印尼苏门答腊岛和加里曼丹岛的刀耕火种造成东南亚数年来每年都出现一段时间的雾霾，但当地政府未能解决问题。
马来西亚和新加坡的空气质量本周降至“不健康水平”。马来西亚一些州的学校关闭，周二多架航班由于视野不良而中断。雾霾会引发呼吸问题，还会刺激眼睛和喉咙。
厄尔尼诺现象导致印尼长期乾旱，令今年的火势更强。
正在对中东进行国事访问的维多多表示，他已经要求安全部队加大灭火力度。
“我已经要求当局对森林火灾的责任人采取严格的法律行动，包括吊销他们的土地许可，”维多多在声明中称。
据当地媒体，印尼警方已将加里曼丹和苏门答腊的一百多人列为相关案件的纵火嫌犯。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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