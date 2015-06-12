（修正）特写：雅加达交通拥堵成患 精明商人嗅得商机

修改第二段和倒数第二段措辞

路透雅加达6月11日（记者 Nicholas Owen） - 雅加达交通拥堵一直困扰着该城市1,000万居民，该问题短期内难以缓解，于是很多人将帮助上班族规避交通拥堵作为创业项目。

雅加达上班族每天花在路上坐车的时间有三四个小时，印尼商人Nadiem Makarim认为这是生产力的巨大浪费。车辆平均行驶速度为每小时8.3公里，比普通人跑步的速度还慢。

这给Makarim这样的商人带来了商机。Makarim推出了一个智能手机应用，用户可以呼叫摩托车带他们迅速穿越拥堵道路、给他们送餐甚至帮他们购物。

该应用1月推出后，其登记在册的身穿绿色夹克、特征鲜明的摩托车驾驶员数量已大幅增至1万人。该应用短短六个月获下载近40万次，创造了该国应用下载记录。

“我创造GO-JEK的原因是，我确实需要它，”Makarim本周在雅加达新城市峰会间隙告诉路透。此次峰会聚集逾800名企业CEO、市长、学者、艺术家和创新者，共同探讨城市发展。

雅加达交通拥堵是制约经济增长的重要因素之一。官员们称，交通拥堵每年给经济带来65万亿卢比或近50亿美元的损失。

汽车润滑油制造商嘉实多近期发布全球最拥堵城市调查报告，雅加达高居榜首。此项调查基于对车辆停止、启动情况的分析。

20世纪90年代末亚洲金融危机后，基础设施投资大幅下降，加上开发项目土地难求、政府部门之间角力以及规划不善，雅加达的公共交通难以满足人们的出行需求。

由于农村人口向城市转移，雅加达的人口每年以12万人的速度增长，本就不堪重负的交通等基础设施面临巨大压力。

导航应用Waze也很受雅加达居民欢迎，大家通过该应用制定最快速的交通路线，并将事故、淹水甚至哪个街角有警察等信息分享给其他用户。

“雅加达对于我们来说确实是个巨大市场，”Waze发言人Julie Mossler说。Waze在全世界有200个市场，雅加达通常排在其前10大市场之列，有80万用户。

此外，雅加达规定高峰时段车内人数少于三人的车辆不得在主要道路行驶，于是在市中心附近，常常有人在路边收取每次2万卢比（1.5美元）充当乘客。

在一些堵塞的路口，会有人帮忙指挥交通，换取司机透过车窗递出的少许零钱。

小便利店也风生水起，在上班族等待交通缓解的当口，向他们提供吃、喝以及上网服务。

雅加达正斥资改善公共交通，2013年开始建设一个快速交通体系，将于2018年投入使用，该项目之前已拖延了数十年。

但精明的创业者认为这对他们的商业模式暂时还不构成威胁，因为雅加达的道路上每天至少新增1,000辆汽车和摩托车。

“如果雅加达能解决交通问题，我会很高兴地关闭GO-JEK，”Makarim说，“遗憾的是，未来10年恐怕都解决不了。”（完）

编译：李富强 发稿：朱淑珍

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