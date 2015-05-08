印尼矿业公司Bumi对债务重组持乐观看法 共欠中投与国开行17亿美元

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透雅加达5月8日 - 印尼矿业公司 PT Bumi Resources Tbk(BUMI.JK)的一名董事周五表示，他对该公司欠下中国主权财富基金--中国投资有限责任公司和中国国开行17亿美元债务的重组非常乐观。
Bumi盘中稍早一度大涨18%，交易商称，市场臆测该公司的债务重组已经取得进展。
Bumi股价触及3月20日以来高点93卢比，印尼股市.JKSE上涨0.8%。
该公司董事Dileep Srivastava在电话上表示，公司也在与债券持有人和银行协商。该公司总负债为37亿美元。(完)
(编译 李春喜 审校 王洋)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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