印尼拟征矿石关税 波及对华出口

3月1日，在印尼南苏拉威西省一镍矿加工厂，一辆卡着装运镍矿渣。 REUTERS/Yusuf Ahmad

路透雅加达5月3日电---印尼将开徵新的金属矿石出口税,并禁止原材料出口,除非矿商提交建造冶炼厂的计划,该决定可能让这个全球主要金属出口国的采矿业出现重组.

该税项是从周日开始,对铜、金、镍等14种矿石出口平均徵收20%的关税,税率略低於预期,但足以对这个东南亚地区最大经济体的矿商构成打击.

"矿商可以出口,但条件是将要缴纳出口关税.该数据正在进行测算,14种金属的平均税率为20%,"印尼能源和矿业部长Jero Wacik在新闻发布会上表示.

新规则"将禁止任何人出口原料,除非他们提交建造一座冶炼厂的计划",他说.这证实了现有法规旨在让小规模矿商停业,他们在过去一年扩大出口矿石.

印尼是全球热能煤的主要出口国,但Wacik表示,出口关税将不会涵盖热能煤,但保留未来课徵出口税的可能性.该国已向棕榈油徵收与矿石类似的关税.

浏览印尼的金属产量图表,请点击:(link.reuters.com/xej47s)

印尼国家镍和金矿商PT Aneka Tambang(ANTM.JK)一位高管表示,目前该国并不对金属矿石课徵出口关税,但部分矿商必须缴纳低个位数的矿区使用费.

因此新关税规则或将损及矿商获利,部分矿商对此举提出批评.

这项课税也适用锡、银、铅、锌、铬、铂、铁铝氧石(矾土)、铁矿石和锰.政府希望推动矿商在国内加工原矿,并出口价值较高的成品金属.印尼将於2014年禁止14种未加工金属出口.

这项课税可能导致镍和铁铝氧石等部分小型矿商完全停止出口,而不是支付税款或提出兴建炼厂计划.

许多这些矿石是运往中国.行业消息人士称,部分矿商抢在课税前加速出口镍.

"希望能抑制供应过剩,而中国将需购买更多原镍."一名伦敦镍交易商说."然而以当前矿石库存和菲律宾的大量供应来看,我认为供应过剩的情况在短中期内无法解决."

另一名伦敦交易商称,课税要麽让含镍生铁更贵(这可能损及需求),要麽就是让矿商获利减少(如果他们不转嫁额外的成本).

伦敦金属交易所(LME)金属价格对此消息多数没什麽反应.期铜跌至一周来低点,期锡亦下跌,市场持续忧虑的是全球增长疲弱将损害大宗商品的需求;但镍价上涨1.2%.

锡原矿出口原本就在禁止之列,因此对这项对未加工矿物课税的规定应对全球最大锡出口商PT Timah (TINS.JK)等矿商不会有影响.锡矿商已在国内兴建冶炼厂,并出口精炼锡.(完)

--编译 肖群英/张若琪;审校 张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。