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亚洲 | 2015年 8月 14日 星期五 17:07 BJT

印尼总统维多多严厉抨击本位主义

(本文由路透中文网编译提供)

路透雅加达8月14日 - 印尼总统维多多周五呼吁官僚和政客放下本位主义、合力启动经济改革。

维多多去年10月上台后对议会发表首次国情咨文讲话，严厉抨击政府部门和政治党派内部的争吵，称印尼政府未能恢复经济让投资者失望。

“为了克服国家目前面临的问题，我们需要肩并肩努力。我们不应因政治利益或短期利益而分裂，”他在讲话中称。

“执法机构、社区、媒体和政治党派等官方机构内互相尊重和容忍的文化在逐渐丧失，这导致国家陷入本位主义的陷阱中。”

二季度印尼经济增速下滑至4.7%，是六年来最低水平，受累于国内需求低迷以及煤等商品价格下跌。（完） 编译：李富强 发稿：王燕焜

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