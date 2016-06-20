专访：印尼副总统称特朗普涉穆斯林的言论或引发报复

路透雅加达6月20日（记者 John Chalmers/Kanupriya Kapoor） - 印尼副总统卡拉（Jusuf Kalla）周一对美国总统参选人特朗普有关穆斯林的言论表示担忧，称“基于宗教的歧视”可能引发其他国家的报复性政策。

卡拉接受路透采访时表示，印尼政府对特朗普的意见不满。

“任何国家的政策如果被视为‘激进主义’或基于宗教的歧视，都将是件坏事，特别是大国，”卡拉说道。

“其他国家也会有‘相应’的政策，”他说道，并称这将对经济和贸易产生影响。

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