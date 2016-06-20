专访：印尼副总统称特朗普涉穆斯林的言论或引发报复

韩国总统朴槿惠密友崔顺实否认知晓2015年三星关联公司合并案
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
路透雅加达6月20日（记者 John Chalmers/Kanupriya Kapoor） - 印尼副总统卡拉（Jusuf Kalla）周一对美国总统参选人特朗普有关穆斯林的言论表示担忧，称“基于宗教的歧视”可能引发其他国家的报复性政策。
卡拉接受路透采访时表示，印尼政府对特朗普的意见不满。
“任何国家的政策如果被视为‘激进主义’或基于宗教的歧视，都将是件坏事，特别是大国，”卡拉说道。
“其他国家也会有‘相应’的政策，”他说道，并称这将对经济和贸易产生影响。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透首尔1月16日 - 韩国总统朴槿惠密友崔顺实周一称，对2015年三星集团两家关联公司备受争议的合并计划，自己事先并不知情。
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