印尼考虑与美国在南中国海定期举行联合军事演习

路透雅加达4月13日（记者 Kanupriya Kapoor/Randy Fabi） - 印尼海军发言人周一称，印尼打算与美国在人烟稀少的纳土纳群岛附近定期举行军事演习。

印尼军方曾指责中国“九段线”将纳土纳群岛的一部分纳入其中。

美国与印尼周末在巴淡岛举行联合军事演习，巴淡岛距离纳土纳群岛约300英里（480公里）。

“这是我们与美国在该地区举行的第二次联合军事演习，我们计划明年再举行一次。我们希望定期在该地区举行联合军事演习。”印尼海军发言人Manahan Simorangkir说道。

侦察机和P-3“猎户座”巡逻机等参加了演习。

他表示，演习无法在纳土纳群岛举行，因为缺乏设施承载所有的飞机。

印尼官员称，与美国的联合军事演习以及加强纳土纳群岛军事力量的计划不针对任何具体威胁。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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