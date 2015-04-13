印尼考虑与美国在南中国海定期举行联合军事演习

日韩领导人同意尽早举行峰会 就朝鲜问题进行合作
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透雅加达4月13日（记者 Kanupriya Kapoor/Randy Fabi） - 印尼海军发言人周一称，印尼打算与美国在人烟稀少的纳土纳群岛附近定期举行军事演习。
印尼军方曾指责中国“九段线”将纳土纳群岛的一部分纳入其中。
美国与印尼周末在巴淡岛举行联合军事演习，巴淡岛距离纳土纳群岛约300英里（480公里）。
“这是我们与美国在该地区举行的第二次联合军事演习，我们计划明年再举行一次。我们希望定期在该地区举行联合军事演习。”印尼海军发言人Manahan Simorangkir说道。
侦察机和P-3“猎户座”巡逻机等参加了演习。
他表示，演习无法在纳土纳群岛举行，因为缺乏设施承载所有的飞机。
印尼官员称，与美国的联合军事演习以及加强纳土纳群岛军事力量的计划不针对任何具体威胁。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京5月11日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，日本首相安倍晋三与韩国总统文在寅周四同意密切合作解决朝鲜弹道导弹及核问题，并尽早举行双边峰会。
路透华盛顿5月10日 - 美国国会一位消息人士周三表示，联邦调查局(FBI)局长科米(James Comey)在被总统特朗普解除职务的数日前，正在寻求让FBI扩大调查，以弄清特朗普竞选阵营与俄罗斯之间是否串通以影响2016年美国大选。
震中位于维索科岛(Visokoi Island)东北61英里(98公里)处。维索科岛属于英国海外领地南桑威奇群岛(South Sandwich Islands)。USGS称，震源很浅，仅较海床低6.2英里(10公里)。