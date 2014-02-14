印尼克卢德火山喷发 10万人撤离且五座机场关闭（更新版）

路透雅加达2月14日 - 印尼克卢德火山(MountKelud)周四发生大规模喷发，导致逾10万人次日撤离，并迫使当地的五座机场关闭。

印尼国家减灾机构(National Disaster MitigationAgency)已经要求火山方圆10公里内的居民全部撤离。该火山位于印尼第二大城市泗水以南90公里处。

印尼国家减灾机构的发言人SutopoNugroho在电话里表示，火山喷发现已停止，但火山灰已经飘散到西部和西北部最远500公里的范围，引发更多问题，特别是航班。

该机构称，火山周边区域的20万人都已受到喷发的影响，一些家庭仍然在等待疏散撤离。

火山灰已经令爪哇东部和中部的五座机场关闭，包括：泗水祝安达机场、梭罗国际机场、日惹国际机场、玛琅机场和三宝垄机场。

一些受灾地区的能见度降至10米以下，学校停课。志愿者们则向涌入避难所的人们分发面罩和食品。

国有能源公司Pertamina的官员表示，其在Cilacap的一家主要炼厂的运营未受到影响。该炼厂的产能为每日34.8万桶，相当于印尼全国油品产量的三分之一多一点。

Nugroho称，减灾机构已经确认有两人死亡，因火山灰压塌房顶。火山喷发对建筑的破坏程度最低，但公路上的火山灰和沙尘厚度足有3-5厘米。（完）

(编译 高琦 审校 郑茵)

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