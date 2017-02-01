BRIEF-SPRIZA MEDIA ENTERS INTO MERGER AGREEMENT TO ACQUIRE FANLOGIC LLC

Feb 1 Spriza Media Inc
* SPRIZA MEDIA INC. ENTERS INTO MERGER AGREEMENT TO ACQUIRE
FANLOGIC LLC, ANNOUNCES PROPOSED NEW CEO AND BOARD MEMBERS,
SHARE CONSOLIDATION AND PRIVATE PLACEMENT
* SPRIZA MEDIA INC - UPON COMPLETION OF PROPOSED
TRANSACTION, FORMER FANLOGIC SECURITYHOLDERS WILL HOLD
APPROXIMATELY 46% OF SPRIZA CONSOLIDATED SHARES
* SPRIZA MEDIA INC - UPON COMPLETION OF PROPOSED
TRANSACTION, SPRIZA SHAREHOLDERS WILL HOLD APPROXIMATELY 54% OF
SPRIZA CONSOLIDATED SHARES
* SPRIZA MEDIA INC- IN CONNECTION WITH COMPLETION OF
PROPOSED TRANSACTION, RANDY H. BROWNELL III AND GRAHAM WEBSTER
WILL JOIN BOARD OF DIRECTORS
* SPRIZA MEDIA INC- IN CONNECTION WITH COMPLETION OF
PROPOSED TRANSACTION SCOTT SEGUIN AND CHARANJIT HAYRE WILL
RESIGN FROM BOARD OF DIRECTORS
* SPRIZA MEDIA INC - CORPORATION INTENDS TO COMPLETE A
NON-BROKERED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO 16.67 MILLION UNITS AT
$0.15 PER UNIT
* SPRIZA MEDIA-WILL CONSOLIDATE COMMON SHARES ON 5:1 BASIS
AND ISSUE 19 MILLION POST-CONSOLIDATION SHARES, AT $0.15 FOR
$2.9 MILLION TO FANLOGIC SECURITYHOLDERS
* SPRIZA MEDIA INC - OFFERING PROCEEDS ARE EXPECTED TO BE
USED FOR TRANSACTION COSTS, MARKETING OF SPRIZA/FANLOGIC BRAND,
NEW SALES STAFF
* SPRIZA MEDIA INC- FOLLOWING CLOSING, MANAGEMENT OF
CORPORATION WILL BE COMPRISED OF RANDY BROWNELL AS CEO, CHRIS
ROBBINS AS CFO
* SPRIZA MEDIA - EACH WARRANT WILL GIVE HOLDER TO ACQUIRE 1
ADDITIONAL CONSOLIDATED SHARE AT PRICE OF $0.50 PER SHARE FOR
PERIOD OF 2 YEARS AFTER ISSUANCE
Source text for Eikon:
Further company coverage: