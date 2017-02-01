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公司新闻(英文) | 2017年 2月 2日 星期四 01:37 BJT

BRIEF-INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS 646,000 DAILY AVERAGE REVENUE TRADES IN JAN., DOWN 22 PCT

Feb 1 Interactive Brokers Group Inc

* INTERACTIVE BROKERS GROUP REPORTS BROKERAGE METRICS AND OTHER FINANCIAL INFORMATION FOR JANUARY 2017, INCLUDES REG.-NMS EXECUTION STATISTICS

* 646 THOUSAND DAILY AVERAGE REVENUE TRADES (DARTS) IN JAN, 22% LOWER THAN PRIOR YEAR AND 9% HIGHER THAN PRIOR MONTH.

* FOR JAN, ENDING CLIENT MARGIN LOAN BALANCES OF $18.7 BILLION, 22% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 4% LOWER THAN PRIOR MONTH

* 391 THOUSAND CLIENT ACCOUNTS IN JAN, 17% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* ENDING CLIENT CREDIT BALANCES OF $42.5 BILLION IN JAN, 19% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 2% HIGHER THAN PRIOR MONTH

* JAN ENDING CLIENT EQUITY OF $89.4 BILLION, 38% HIGHER THAN PRIOR YEAR AND 5% HIGHER THAN PRIOR MONTH Source text for Eikon: Further company coverage:
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