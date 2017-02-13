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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:09 BJT

BRIEF-DDR sees 2017 operating FFO/share $1.12 to $1.16

Feb 13 DDR Corp

* DDR provides 2017 guidance

* DDR Corp - Sees 2017 operating FFO/share $1.12 to $1.16

* DDR Corp - Sees 2017 nareit FFO/share $1.10 to $1.14

* DDR Corp sees 2017 same store NOI growth 1.0% to 2.0%

* FY2017 FFO per share view $1.16 -- Thomson Reuters I/B/E/S

* DDR Corp - No major capital raises expected for 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
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