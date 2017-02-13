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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:11 BJT

BRIEF-Brookdale announces Q4 revenue $1.21 billion

Feb 13 Brookdale Senior Living Inc

* Brookdale announces fourth quarter and full year 2016 results

* Q4 revenue $1.21 billion versus I/B/E/S view $1.22 billion

* Q4 same store sales rose 1 percent Source text for Eikon: Further company coverage:
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