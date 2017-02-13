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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:10 BJT

BRIEF-Invitae reports revenue of $9.2 mln in Q4 2016

Feb 13 Invitae Corp

* Invitae reports revenue of $9.2 million in fourth quarter 2016 and projects strong volume and revenue growth in 2017

* Q4 loss per share $0.69

* Q4 revenue $9.2 million

* Expects to grow revenue to $55-65 million for full year 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
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