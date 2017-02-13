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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:10 BJT

BRIEF-Corium reports Q1 loss per share $0.46

Feb 13 Corium International Inc

* Corium reports first quarter fiscal 2017 financial results

* Q1 loss per share $0.46

* Q1 revenue $7.0 million versus I/B/E/S view $8.1 million

* Q1 earnings per share view $-0.42 -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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