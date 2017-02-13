版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:11 BJT

BRIEF-Cesca Therapeutics Q2 revenue rose 22 percent to $4.0 mln

Feb 13 Cesca Therapeutics Inc

* Cesca therapeutics reports second quarter fiscal 2017 financial results and provides business update

* Q2 revenue rose 22 percent to $4.0 million

* Says net loss was $3.4 million for three months ended december 31, 2016 Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐