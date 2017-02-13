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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:09 BJT

BRIEF-Amkor Technology sees Q1 2017 revenue about $900 million

Feb 13 Amkor Technology Inc

* Amkor technology reports financial results for the fourth quarter and full year 2016

* Sees q1 2017 revenue about $900 million

* Sees q1 2017 loss per share $0.11 to $+0.05

* Sees q1 gross margin of 13% to 17%

* Sees full year 2017 capital expenditures of around $500 million

* Amkor technology inc - qtrly net sales $1,022 million versus $671 million

* Amkor technology inc - qtrly gross margin 22.2 percent versus 15.3 percent Source text for Eikon: Further company coverage:
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