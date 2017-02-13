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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:19 BJT

BRIEF-Ringcentral reports Q4 GAAP loss per share of $0.09

Feb 13 Ringcentral Inc

* Ringcentral announces fourth quarter 2016 results

* Q4 non-GAAP earnings per share $0.03

* Q4 earnings per share view $0.02 -- Thomson Reuters I/B/E/S

* Q4 GAAP loss per share $0.09

* Q4 revenue $104.5 million versus I/B/E/S view $103 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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