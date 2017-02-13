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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:17 BJT

BRIEF-Argo Group reports 2016 EPS $4.75

Feb 13 Argo Group International Holdings Ltd

* Argo Group reports 2016 net income of $146.7 million or $4.75 per diluted share with book value per share up 10 pct for the year Source text for Eikon: Further company coverage:
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