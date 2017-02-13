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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:18 BJT

BRIEF-Nivalis Therapeutics reports Q4 loss per share of $0.50

Feb 13 Nivalis Therapeutics Inc

* Nivalis Therapeutics reports fourth quarter and full-year 2016 financial results

* Q4 loss per share $0.50

* Q4 earnings per share view $-0.55 -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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