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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:16 BJT

BRIEF-Gevo announces proposed public offering of common stock and warrants

Feb 13 Gevo Inc

* Gevo announces proposed public offering of common stock and warrants

* To use 15 pct of net proceeds from offering to pay down a portion of its outstanding 10 pct convertible senior secured notes due 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:
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