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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:27 BJT

BRIEF-Federal Realty Investment Trust Q4 FFO per share $1.45

Feb 13 Federal Realty Investment Trust

* Federal Realty Investment Trust announces fourth quarter and full year 2016 operating results

* Q4 FFO per share $1.45

* Sees FY 2017 FFO per share $5.83 to $5.93

* Federal Realty Investment Trust says affirmed 2017 FFO per diluted share guidance range of $5.83 - $5.93

* FY2017 FFO per share view $5.89 -- Thomson Reuters I/B/E/S

* Q4 FFO per share view $1.44 -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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