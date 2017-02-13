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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:30 BJT

BRIEF-Quantenna sees Q1 loss per share of $0.05 to $0.03

Feb 13 Quantenna Communications Inc

* Quantenna announces fourth quarter and fiscal 2016 financial results

* Sees Q1 non-GAAP earnings per share $0.00 - $0.02

* Sees Q1 revenue $34.5 million to $36.5 million

* Sees Q1 loss per share $0.05 - $0.03

* Qtrly revenue $37.5 million versus $25.4 million in three months ended Dec 27, 2015

* Qtrly GAAP earnings per share $0.00

* Q1 earnings per share view $0.00, revenue view $33.6 million -- Thomson Reuters I/B/E/S

* Q1 earnings per share view $0.00, revenue view $33.6 million -- Thomson Reuters I/B/E/S

* Q4 earnings per share view $0.01, revenue view $35.1 million -- Thomson Reuters I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
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