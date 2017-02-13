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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:20 BJT

BRIEF-VistaGen Therapeutics reports Q3 loss per share $0.34

Feb 13 VistaGen Therapeutics Inc

* VistaGen Therapeutics reports fiscal third quarter 2017 financial results and provides corporate update

* Q3 loss per share $0.34 Source text for Eikon: Further company coverage:
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