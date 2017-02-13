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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:48 BJT

BRIEF-Eagle Bancorp Montana announces private placement of senior unsecured notes

Feb 13 Eagle Bancorp Montana Inc :

* Eagle Bancorp Montana announces private placement of senior unsecured notes and receives "A-" rating from Egan-Jones rating company

* Eagle Bancorp Montana Inc - it has sold $10 million in senior unsecured notes in a private placement offering

* Eagle Bancorp Montana- notes were issued on Feb.13, 2017, bear fixed rate of interest of 5.75pct per annum, payable semi-annually, mature on Feb. 15, 2022 Source text for Eikon: Further company coverage:
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