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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:41 BJT

BRIEF-Manulife Investments says head of canadian fundamental equity team Skiba to retire, effective Dec., 2017

Feb 13 Manulife Financial Corp

* Manulife investments announces changes to the canadian fundamental equity team

* Manulife investments - monika skiba, head of canadian fundamental equity team, has announced her retirement effective december, 2017

* Manulife investments- patrick blais, previously managing director and senior portfolio manager, promoted to co-head of canadian fundamental equity team Source text for Eikon: Further company coverage:
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