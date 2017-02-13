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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:41 BJT

BRIEF-Foresight Energy LP announces preliminary unaudited Q4 and full-year 2016 results

Feb 13 Foresight Energy Lp

* Foresight Energy LP announces preliminary unaudited Q4 and full-year 2016 results commencement of process to refinance debt and is working with Goldman, Sachs & Co

* Q4 loss per share $0.65

* Foresight Energy LP says commencement of process to refinance debt and is working with Goldman Sachs & Co

* Preliminary sales volumes of 5.2 million tons during Q4 2016 generated coal sales revenue of $251.0 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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