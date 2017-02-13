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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:53 BJT

BRIEF-Noble Midstream Partners reports Q4 revenue $48 million

Feb 13 Noble Midstream Partners Lp

* Noble Midstream Partners reports fourth quarter and full year 2016 results

* Q4 revenue $48 million versus I/B/E/S view $42.1 million

* Noble Midstream Partners LP - Oil and gas gathered volume for quarter averaged 64 mboe/d, an increase of 5% over prior year quarter

* Noble Midstream Partners LP - Net income for quarter was $35 million, or $25 million attributable to partnership, or $0.80 per limited partner unit Source text for Eikon: Further company coverage:
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