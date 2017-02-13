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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:52 BJT

BRIEF-Calamos Investments appoints Michael Grant lead portfolio manager of the Calamos US growth strategies

Feb 13 Calamos Asset Management Inc

* Calamos Investments appoints Michael Grant lead portfolio manager of the Calamos US growth strategies Source text for Eikon: Further company coverage:
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