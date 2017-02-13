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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 05:54 BJT

BRIEF-Hexcel prices $400 million of 3.95% senior notes due 2027

Feb 13 Hexcel Corp

* Hexcel prices $400 million of 3.95% senior notes due 2027

* Hexcel Corp says notes will be sold at a price of 99.559% of their face value Source text for Eikon: Further company coverage:
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