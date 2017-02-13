版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:14 BJT

BRIEF-GINSMS reports qtrly loss per share C$0.003

Feb 13 GINSMS Inc :

* GINSMS announces financial results for the three and twelve months ended December 31, 2016 and provides financial forecasts for year 2017

* Q4 revenue C$1.665 million versus C$1.487 million

* Qtrly loss per share C$0.003 Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐