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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:17 BJT

BRIEF-CT REIT reports FFO for quarter was $0.274 per unit

Feb 13 CT Real Estate Investment Trust :

* CT REIT reports strong fourth quarter and year end 2016 results

* CT Real Estate Investment Trust says FFO for quarter was $0.274 per unit

* CT Real Estate Investment Trust - non-GAAP AFFO for Q4 $0.222 per unit Source text for Eikon: Further company coverage:
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