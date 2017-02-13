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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:16 BJT

BRIEF-Biox reports Q1 loss per share of c$0.07

Feb 13 Biox Corp

* Biox announces 2017 first quarter results

* Q1 loss per share c$0.07

* Biox corp - production of methylesters at hamilton facility was 16.2 million litres in q1 2017

* Biox corp - sales were $19.5 million for three-month period ended december 31, 2016 compared to $25.7 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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