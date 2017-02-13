版本:
中国
公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:13 BJT

BRIEF-Orbit Garant drilling reports Q2 loss per share C$0.05

Feb 13 Forage Orbit Garant Inc

* Orbit Garant drilling reports fiscal 2017 second quarter financial results

* Q2 loss per share C$0.05

* Q2 revenue rose 26.3 percent to C$27.4 million

* Forage Orbit Garant - "With drill utilization rates now improving," co expects "positive impact from pricing improvements on newer contracts in H2 fiscal 2017" Source text for Eikon: Further company coverage:
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 公司新闻(英文)

热门文章

编辑推荐

文章推荐