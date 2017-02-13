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公司新闻(英文) | 2017年 2月 14日 星期二 06:39 BJT

BRIEF-Rand Logistics Inc Q3 loss per share $0.03

Feb 13 Rand Logistics Inc

* Rand Logistics Inc reports third quarter fiscal year 2017 financial results

* Q3 loss per share $0.03

* Qtrly total revenue $37.8 million versus $45.8 million Source text for Eikon: Further company coverage:
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