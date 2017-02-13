BRIEF-FLOWERS FOODS REPORTS Q4 EARNINGS PER SHARE $0.06

BRIEF-Maersk Drilling extends drillship contract with ExxonMobil
* SAYS MAERSK DRILLING AWARDED EXTENSION FOR DRILLSHIP MAERSK VIKING BY OIL MAJOR EXXONMOBIL
Feb 13 Flowers Foods Inc
* FLOWERS FOODS, INC. REPORTS FOURTH QUARTER AND YEAR-END 2016 RESULTS
* Q4 EARNINGS PER SHARE $0.06
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.16 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* Q4 ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.91
* QTRLY SALES INCREASED 1.2% TO $868.7 MILLION
* FLOWERS FOODS INC - FOR 52-WEEK FISCAL 2017, COMPANY EXPECTS ADJUSTED DILUTED EPS IN RANGE OF $0.85 TO $0.95
* FLOWERS FOODS INC - "DURING FISCAL 2017, COMPANY WILL BE TRANSITIONING TO A MORE EFFECTIVE OPERATING MODEL"
* FLOWERS FOODS INC - FLOWERS IS TARGETING AT LEAST 250 BASIS POINTS OF NET EBITDA MARGIN IMPROVEMENT BY FISCAL 2021
* Q4 REVENUE VIEW $874.2 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FLOWERS FOODS -SEES FOR 52-WEEK FISCAL 2017 SALES IN RANGE OF $3.927 BILLION TO $4.006 BILLION, REPRESENTING GROWTH OF ABOUT 0.0% TO 2.0%
* FLOWERS FOODS INC SEES COSTS ASSOCIATED WITH TRANSITION TO BE WEIGHTED TO H1 2017, WHILE MAJORITY OF SAVINGS EXPECTED TO BE REALIZED IN FISCAL 2018
* "EXPECTS TO ACHIEVE RUN RATE COST REDUCTIONS OF AT LEAST $45 MILLION BY FISCAL 2018"
* FY2017 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.95, REVENUE VIEW $3.98 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:
* SAYS MAERSK DRILLING AWARDED EXTENSION FOR DRILLSHIP MAERSK VIKING BY OIL MAJOR EXXONMOBIL
* Q1 NOI increased by 6 percent, and totaled NIS 338 million, compared with NIS319 million in q1/2016
KIEV, May 24 Ukraine needs more time to submit proposals for coal and gas projects to China in order to secure funding worth up to $3.65 billion as Kiev is unlikely to meet a June deadline, Deputy Prime Minister Stepan Kubiv told Reuters.